Москва, , 08:46 — REGNUM По мысли ЦБ РФ, содержащейся в Концепции от апреля сего года, ответственность за страхование ипотечного заемщика должна быть перенесена на сами банки. Хорош ли такой подход, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Глобальность государственного замысла: ипотека и Колизей © Илларион Гирс / Illarion Girs

Во-первых, ЦБ РФ, контролирующий как банки, так и страховые компании, мог таким образом перенести часть обязательств ипотечного заемщика. И это может быть хорошо в том смысле, что ставит барьер перед готовящимися выйти на российский рынок иностранными компаниями-поставщиками подобных услуг.

Иностранные страховщики не смогут перебивать контракты там, где клиент будет уже застрахован при заключении сделки с отечественным банком. Но есть ли у этой медали оборотная сторона, выглядящая не столь приглядно?

Читайте статью Галины Смирновой «Браво, ЦБ! Игра со страховкой ипотечных заемщиков стоит свеч?».