Вашингтон, , 11:35 — REGNUM США не должны вмешиваться в разрешение нынешнего конфликта между Азербайджаном и Арменией, позволив примирять стороны России. Об этом заявила 1 октября редакция информационного агентства Bloomberg.

«Во внешнеполитических кругах Вашингтона возникновение геополитического кризиса где-нибудь на Земле изображается как результат отказа США от своей ведущей роли. Однако не все мировые проблемы должны решать Америка, и возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией является тому примером», — обращает внимание редакция агентства, в которой уверены, что вмешательства США с высокой долей вероятности, принесет больше вреда, чем пользы.

По мнению агентства, если бы президент США Дональд Трамп пошел на такой шаг, он бы встретил сочувствие со стороны крупной и влиятельной армянской диаспоры в США. Однако на Кавказе у США нет решающих интересов. Более того, предыдущие попытки США выступить в качестве посредника не дают повода для оптимизма. В 1997 году США стали сопредседателем Минской группы стран, которые пытались разрешить территориальный спор. Хотя такая попытка была предпринята в период расцвета американской мощи и престижа, эти усилия, включая личное вмешательство президента Билла Клинтона, ни к чему не привели.

В свою очередь, Москва добилась гораздо большего успеха в обеспечении стабильности на Кавказе. В 1994 году именно Россия убедила обе страны согласиться на прекращение огня. В 2016 году именно благодаря давлению со стороны Кремля удалось предотвратить превращение пограничных столкновений в полномасштабный вооруженный конфликт.

Сегодня же Россия снова настроена выступать в качестве посредника. У российского президента Владимира Путина больше возможностей, чем у Трампа, уговорить своих армянских и азербайджанских коллег отступить от пропасти.

В геополитических вопросах близость может считаться силой: у Москвы гораздо более тесные культурные и политические связи с бывшими советскими республиками. Кроме того, Россия — жизненно важный торговый партнер обеих стран, поставляющих им также и оружие. Благодаря этому у Кремля есть рычаги воздействия на Армению и Азербайджан.

При этом США все еще могут сыграть существенную вспомогательную роль в Минской группе. Американское одобрение различных мирных планов, предложенных этой группой, даст обеим сторонам уверенность в том, что Москва не будет оказывать на них давления. Теперь необходимо выдвинуть еще одно такое предложение, которое потребует длительных переговоров о будущем Нагорного Карабаха. Если группе удастся использовать нынешние столкновения для реализации плана разворачивания миротворческих сил на спорных территориях, это станет значительным прорывом.

США же должны быть готовы предоставить свою компетенцию в этой работе и, если до этого дойдет, направить гуманитарную помощь. Более того, голос США — или использование ими своего право вето — будет необходимо, если разрешение нынешнего конфликта будет в очередной раз передано в ООН.