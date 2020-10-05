Варшава, , 04:13 — REGNUM Похоже, что не преуспев в натравливании Евросоюза на Белоруссию, Польша решила поразмыслить о выходе. Интересно, что выйти из ЕС Польша может не одна, а с единомышленниками. Как именно может происходить такой «ПолЭкзит», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Внезапное потепление отношений между Польшей и Литвой в 2019 году стало сюрпризом для тех, кто наблюдал взаимные претензии и даже скрытые оскорбления между двумя странами. Конфликт этот имел давнюю историю и коренился еще во временах распада Российской империи, когда в 1920-х годах Польша захватила литовский Вильнюс.

Вернул «город Вильно и Виленскую область» в состав Литвы только Сталин в 1939 году. Но теперь, похоже, Польша «подговаривает» Литву бежать из ЕС вместе, да еще при этом и сформировать единое государство. Начинает напоминать старинную Речь Посполитую, не правда ли?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша готовится к выходу из ЕС вместе с Литвой».