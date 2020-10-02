Москва, , 11:33 — REGNUM Москва положительно оценивает решение Евросоюза не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список. Об этом 2 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он добавил, что Кремль негативно относится к санкционной политике. «В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не стал вводить санкции против Александра Лукашенко, так как опасается потерять возможность ведения переговоров с ним.

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