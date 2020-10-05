Ватикан, , 03:27 — REGNUM Договоренность между Китаем и Ватиканом о назначении епископов может быть продлена на два года. Почему это соглашение, заключенное в 2018 году, вызвало весьма негативную реакцию на Западе и что планирует получить от Китая Ватикан, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Китайские католики John Ragai

Только коронавирус, по словам генерального секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, мешает встрече представителей двух стран для продления договора. Интересно, что мнение о желании китайской стороны заключить договор кардинал Паролин высказал на встрече, посвященной 45-летию Хельсинкских соглашений между СССР и США.

Китай шаг за шагом набирает все большую геополитическую мощь, а, следовательно, становится все более интересным для Ватикана объектом религиозной миссии. Отсюда те предполагаемые дипломатические уступки, вроде переноса посольства Ватикана с Тайваня на материк, о которых упоминают представители Ватикана. А что может получить от такой сделки Китай?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикан меняет Китай уже сегодня».