Москва, , 11:32 — REGNUM Скорейшего и легкого выздоровления желают в Кремле президенту США Дональду Трампу, который ранее сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 2 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего легкого выздоровления», — сказал он, давая свой комментарий по поводу сообщений о том, что тест на коронавирусную инфекцию у американского лидера показал положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс пожелал выздоровления американскому президенту Дональду Трампу, ранее заразившемуся коронавирусной инфекцией

Читайте ранее в этом сюжете: Лечащий врач Трампа рассказал о состоянии президента

Читайте развитие сюжета: Поездка Трампа во Флориду отменена — Белый дом