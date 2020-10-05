Москва, , 02:10 — REGNUM Так называемая «тема Навального», с представлением известного блогера в качестве «жертвы Кремля», была на удивление единодушно поддержана на обоих берегах Атлантики. Почему так дружно взялись за воспевание Алексея Навального, разбирался обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Даже те страны, которые, казалось бы, имеют больше поводов для споров, чем для согласия, выразили солидарность в деле блогера. Феномен «отравленного Навального» продемонстрировал всю глубину заблуждения тех, кто считал противоречия между США и странами Евросоюза «фундаментальными». Ничего подобного, факты показывают обратное, а именно то, что пока США сильны, Европа и дальше готова послушно выполнять распоряжения из-за океана

Любопытно и то, что Запад не выдумывает новых приемов, когда лепит из Навального политическую икону. Как работает «мученичество» Навального против России?

Читайте статью Владимира Павленко «Дело Навального: дисциплинированный хор марионеток против России».