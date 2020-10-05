Минск, , 06:30 — REGNUM Ситуация в Белоруссии после выборов президента продолжает оставаться сложной, разумеется, при активной поддержке противников избранного Александра Лукашенко со стороны Запада. Грозит ли Белоруссии судьба Ливии или Сирии, рассказывает редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Какие бы идеи и пожелания ни высказывала белорусская оппозиция, роль ее не выходит за пределы тарана, которым внешние силы, прежде всего Польша, пытаются разбить белорусскую государственность. При этом Польша и сама не проводит вполне самостоятельную политику, как бы ей ни хотелось уверить в этом окружающих.

Заказчик же польской политики, США, продолжают строить забор между Европой и Россией, пытаясь повторить маневр, который дважды принес им крупные дивиденды в ХХ веке, т. е. разделить Европу на два лагеря и спровоцировать войну. В такой игре нынешний уровень белорусских волнений очевидно слабоват. Есть ли возможность у недругов Белоруссии резко обострить ситуацию?

Читайте статью Сергея Кузьмичёва «Танцы с врагами. Ожидает ли Белоруссию судьба Ливии, Сирии или Украины?».