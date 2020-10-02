Киев, , 11:30 — REGNUM Слово «соросята» в адрес ряда депутатов Верховной рады от президентской фракции «Слуги народа» на самом деле ввел в политический обиход оппозиционный политик, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявил сотрудник американского Atlantic Council Андерс Аслунд, который ранее со скандалом уволился из наблюдательного совета «Укрзализныци» (компания, которая отвечает за функционирование железной дороги на Украине).

«Видимо, депутаты Медведчука желают заставить Зеленского оправдываться, когда заявляют, что 40% парламентариев Зеленского — это «соросята». Что за нонсенс!» — возмутился сотрудник Atlantic Council.

Далее Аслунд намекнул, что все, кто на Украине говорит о «соросятах» пренебрежительно, на самом деле выступают против внешнего управления со стороны Запада.

«Любой, кто использует слово «соросята» в пренебрежительном ключе должен быть осужден как антизападный, антиреформаторский, антиевропейский и про-коррупционный», — призвал бывший член наблюдательного совета железнодорожной компании.

Стоит отметить, что при этом ранее, 30 сентября Андерс Аслунд перепубликовал в соцсетях цитату экс-первого заместителя главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Витольда Фокина (сейчас уже уволенного с этой должности):

«Я не могу точно охарактеризовать, что происходит, поскольку не вижу никаких подтверждений тому, что идет война между Украиной и Россией».

Обычно перепост в социальных означает, что пользователь поддерживает высказанную позицию.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября Аслунд со скандалом уволился из наблюдательного совета «Укрзализныци». По оценкам СМИ, с осени 2018 по весну 2020 года, иностранец заработал примерно 11,7 млн гривен, т. е. примерно 590 тыс. гривен в месяц (порядка $21 тыс.)

По словам Аслунда, он увольняется из-за слишком низкой зарплаты, а также невыплаты денег на протяжении последних пяти месяцев. Как известно, весной Кабинет Министров Украины постановил ограничить зарплаты чиновников до 43 тыс. гривен в месяц (порядка $1,5 тыс.) из-за коронавирусного кризиса.

Член совета НБУ Виталий Шапран заявил Аслунду, что Украина — не банкомат (отсылка к недавнему заявлению еврокомиссара Борреля, сделанному в Киеве, что ЕС — не банкомат).

До настоящего момента Аслунд не предоставил никакого отчета о своей работе, как, впрочем, вообще не дал никакой информации, чем он конкретно занимался все эти годы в госкомпании.