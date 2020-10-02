Сеул, , 11:26 — REGNUM Представители Корейского института развития технологий (KAIT) предоставят гуманитарную помощь восьми развивающимся странам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей института.

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По их словам, помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией получат представители деловых кругов Камбоджи, Филиппин, Узбекистана, Азербайджана, Гватемалы, Эквадора, Колумбии и Парагвая.

Известно, что гуманитарная помощь в виде 100 тыс. масок уже была отправлена в Камбоджу и Эквадор. Помощь оставшимся шести странам будет оказана позднее после завершения консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 63 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 23 952.

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