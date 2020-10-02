Баку, , 11:20 — REGNUM Представители средств массовой информации оказались под обстрелом ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Местные и международные репортёры подвергаются нападению со стороны ВС Армении в селе Гапанлы Азербайджана», — написала Абдуллаева в соцсети Twitter

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что в Нагорном Карабахе под обстрел ВС Азербайджана попали журналисты французской газеты Le Monde, в результате чего двое представителей СМИ получили ранения. Они были доставлены в медицинский центр «Эребуни», находящийся в Ереване.

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Также известно о ранении в результате обстрела азербайджанской артиллерии двух армянских журналистов. Также поступали сообщения об обстреле, под который попала азербайджанская телевизионная группа в районе боевых действий.

Добавим, что Международная федерация журналистов призвала Армению и Азербайджан обеспечить безопасность и независимость журналистов, работающих в зоне вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.