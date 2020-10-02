Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Эсминец ВМС США «Рузвельт» покидает акваторию Черного моря, где он проводил манёвры с ВМС Украины, и направляется в Средиземное море. Об этом 2 октября говорится в сообщении Шестого флота ВМС США.

«Корабль ВМС США «Рузвельт» покидает Черное море и направляется в Средиземное», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что корабль успешно завершил патрулирование с союзниками и партнёрами в регионе, которое, наряду с военными учениями, проводится американским флотом на регулярной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что американский эсминец «Рузвельт» направляется в Черное море «для проведения операций по обеспечению безопасности на море» и он стал шестым кораблем ВМС США, зашедшим в черноморскую акваторию с начала текущего года.