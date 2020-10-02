Кызыл, , 11:18 — REGNUM Заявления о досрочном прекращении своих полномочий, которые написали 30 сентября два депутата Верховного хурала Тувы от ЛДПР Андриан Ооржак и Виктор Попов, стали самыми неожиданными политическими событиями нынешней недели. Они объяснили это плановой ротацией, однако в республике многие сомневаются, что такой ход планировался заранее.

«Наши места займут наши товарищи, а фракция обязательно исполнит все наказы от избирателей», — отметил бывший руководитель фракции либерал-демократов, не уточняя, кто конкретно получит освободившиеся мандаты.

По мнению экспертов, более правдоподобной выглядит версия, что оба депутата испугались последствий из-за нарушений, выявленных в их декларациях о доходах и имуществе. В любом случае, случившееся свидетельствует о кризисных явлениях в региональном отделении ЛДПР, которые могут не понравиться лидеру партии Владимиру Жириновскому.

О планах переходить на общественную работу Андриан Ооржак сообщил в среду, 30 сентября. Для этого, по его словам, он решил сложить полномочия депутата Верховного хурала Тувы. Такой же поступок одновременно совершил его однопартиец Виктор Попов.

Подтвердить заранее задуманную ротацию попытался депутат Госдумы Сергей Натаров.

«Учитывая беспрецедентное административное и силовое давление на ЛДПР, партией еще в прошлом году было принято решение за созыв провести несколько ротаций, дав возможность команде ЛДПР в Тыве набраться законотворческого опыта и стать основой для выборов в Государственную Думу и главы Республики», — написал он у себя в инстаграме, добавив, что рассчитывает на то, что «новым депутатам удастся укрепить доверие к партии».

Тем временем, лидеры тувинского отделения партии начинают подготовку к предстоящим выборам. При этом они не стали пояснять, почему эту работу нельзя совмещать с депутатской деятельностью, как это делает подавляющее большинство политиков. Он также не стал уточнять, довольны ли лидеры регионального отделения партии приобретенным опытом.

В то же время известно, что, например, Виктор Попов, который является жителем Красноярска, пропустил более половины всех заседаний республиканского парламента, а за год взял слово лишь однажды. В отличие от него Андриан Ооржак первое время активно демонстрировал, что он пришел в Заксобрание работать, пытаясь вникнуть в суть принимаемых законов. Однако, как отмечают в парламенте, во вторую сессию активность его заметно снизилась, а после того, как ВОЗ объявил о пандемии коронавируса, он почти совсем прекратил посещать заседания.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов считает, что если оба представителя ЛДПР и приобрели какой-то опыт в хурале, то это опыт изгоев.

«Буквально накануне парламентарии собирались обратиться в правоохранительные органы с предложением дать оценку действиям Андриана Ооржака, которые, по их мнению, дестабилизировали ситуацию в республике. Депутатов взволновал сам факт, что подконтрольные лидеру местного отделения ЛДПР медиаресурсы поставляют материалы дочерней организации «Радио Свобода» и «Голоса Америки», которая была включена Минюстом в реестр иностранных агентов», — отметил он.

Примечательно, что отставка либерал-демократов по времени совпала с окончанием работы комиссии республиканского парламента, которая изучала достоверность сведений о доходах, расходах, об имуществе депутатов. Как сообщила заместитель председателя регионального Заксобрания Ирина Бадыргы, в ходе проверки, которая продолжалась около 60 дней, были выявлены существенные нарушения в поданных ими декларациях.

Так, у Виктора Попова и его супруги была найдена недвижимость в Болгарии, а также счет в банке этой страны. У Андриана Ооржака обнаружилось транспортное средство, не отмеченное в декларации. Всё это, не считая того, оба депутата не указали средства, полученные ими за год в Хурале на представительские расходы.

Вице-спикер подчеркнула, что сейчас протокол заседания комиссии направлен председателю Верховного хурала, а также в республиканскую прокуратуру. По словам Ирины Бадыргы, до этого политиков приглашали за наседания комиссии, им давали время на исправление документов, однако ничего сделано не было.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов добавил, что нынешнее законодательство довольно сурово в отношении депутатов, которые недостаточно щепетильно относятся к заполнению деклараций.

«Закон предусматривает не только прекращение полномочий депутатов «в связи с утратой доверия», но и включение их в федеральный реестр «лиц, утративших доверие». Попавшие в него люди фактически лишаются возможностей занимать как государственные, так и муниципальные должности», — отметил он.

Как полагает эксперт, именно угроза попадания в реестр «утративших доверие лиц», по всей видимости, стала главной причиной отставки депутатов.

«Проверка депутатской комиссии проходила на основании заявлений, поступивших от Общественной палаты Тувы и московского агентства «Смарт-Медиа». Сейчас же проверку всех депутатов парламента ведёт прокуратура», — пояснила Ирина Бадыргы.