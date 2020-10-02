Нур-Султан, , 11:18 — REGNUM Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту США Дональду Трампу выздоровления от COVID-19. Об этом глава государства написали 2 октября на своей странице в Twitter.

«От всей души желаю Президенту Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса», — написал Токаев.

Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Инфекцию также выявили у супруги президента США — Меланьи Трамп. Глава Белого дома заявил, что уходит на карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт предположил, когда Трамп заразился коронавирусом