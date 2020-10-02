Нур-Султан, 2 октября 2020, 11:18 — REGNUM Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту США Дональду Трампу выздоровления от COVID-19. Об этом глава государства написали 2 октября на своей странице в Twitter.
«От всей души желаю Президенту Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса», — написал Токаев.
Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Инфекцию также выявили у супруги президента США — Меланьи Трамп. Глава Белого дома заявил, что уходит на карантин.
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