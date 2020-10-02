Барселона, Испания, , 11:08 — REGNUM Выборы в парламент автономного сообщества Каталония будут проведены 14 февраля 2021 года. Об этом 2 октября сообщает радиостанция RAC1 со ссылкой на спикера парламента региона Роже Торрена.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Верховный суд (ВС) Испании постановил лишить Кима Торру, который на тот момент возглавлял каталонское правительство, права занимать государственные должности на срок в полтора года и потому последний утратил статус лидера автономного сообщества.

После этого функции врио главы правительства Каталонии стал исполнять Пере Арагонес и по закону после такого решения каталонский парламент, или должен был утвердить нового главу правительства, или назначить новые выборы.