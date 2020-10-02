Степанакерт, , 11:01 — REGNUM В ночь на 2 октября динамика боев в Нагорном Карабахе ослабла, заявил заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян на брифинге в Степанакерте.

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"Днем бои оставались интенсивными. Ночью динамика боестолкновений несколько ослабла», — сказал Саркисян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана стремится прорвать оборону на северном и южном направлениях.

Ранее Артур Саркисян заявил, что 1 октября армия обороны Нагорного Карабаха потеряла 54 человека убитыми.

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