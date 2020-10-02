Сеул, , 10:54 — REGNUM 1 октября состоялся телефонный разговор начальника Управления национальной безопасности Южной Кореи Со Хуна и советника президента США по национальной безопасности Роберта Чарльза О’Брайена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе разговора представители двух стран договорились усилить координацию по основным вопросам путём личных и других видов встреч. Данное решение было принято в связи с возрастающей необходимостью политических обсуждений между руководителями служб национальной безопасности двух стран.

Со Хун и Роберт О’Брайен также сошлись во мнении относительно продолжения обсуждения мер по продвижению процесса денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Отмечается, что в рамках разговора представитель США выразил соболезнования членам семьи погибшего в Жёлтом море южнокорейского государственного служащего и гражданам страны, а также поддержку правительству Южной Кореи в установлении всех обстоятельств произошедшего.