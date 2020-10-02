Москва, , 10:49 — REGNUM Россия играет важную роль на международной арене, которая заключается в восстановлении ранее утраченного равновесия в международных отношениях. Такое мнение в интервью телеканалу «Звезда» высказал президент Сирии Башар Асад.

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«Сегодня мир живет по законам джунглей, забыв о международном праве. Причина такого положения в том, что на протяжении четверти века в системе международных отношений наблюдался дисбаланс сил», — подчеркнул сирийский лидер.

Поэтому роль России в глобальных вопросах он видит в восстановлении этого утраченного равновесия. По его словам, не последнюю роль в этом процессе помимо политико-дипломатических шагов на различных международных площадках играет наращивание российского военного присутствия в мире.

«Большинство стран, прежде всего малых, к числу которых относится и Сирия, только выиграют от более сбалансированного миропорядка», — отметил президент Сирийской Арабской Республики, подчеркнул, что роль России в Сирии не ограничивается лишь противодействием международному терроризму.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие начали военную операцию в Сирии в 2015 году по просьбе Дамаска. Активная фаза завершилась в 2017 году. При этом сотрудничество двух стран не прекратилось. Всего за пять лет, по данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, с помощью российской армии на Ближнем Востоке были ликвидированы 865 «главарей бандформирований» и более 133 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. из РФ и СНГ.

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