Москва, , 13:33 — REGNUM Введение санкций Европейского Союза в отношении Белоруссии вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 2 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы заметили, что санкции коснулись лишь 40 лиц, представляющих Белоруссию, но имени президента республики Александра Лукашенко в данном перечне нет. Пользователи углядели в этом намёк главе Белоруссии, что его всё ещё ждут на Западе.

«Против Белоруссии приняли, а против президента Белоруссии нет!!! Так разрушают единство народа и руководства страны. Намекают: Александр ГрЫгорЫч, ты не в России ищи легитимации! Беги к нам! Мы тебя обогреем!)))) Ага! Янукович тоже приседал перед ЕС и что? Где его золотой батон? Только Россия и спасла его зад!», — написал пользователь под псевдонимом «М».

Многие граждане оказались не впечатлены размахом противостояния Белоруссии и ЕС. По их видению, подобные несерьёзные меры являются максимум, на который готова пойти Европа.

«А кроме санкций этот ЕС что-то умеет? И почему не вводят против США (за то, что они суют свой нос во все места?», — написал Андрей В.

Часть людей предложила Европейскому Союзу увидеть бревно в собственном глазу, а не соломинку в Белоруссии. К примеру, предлагается вспомнить протесты и достаточно жестокие разгоны демонстрантов во Франции.

«А во Франции второй год не прекращаются протесты! Где же санкции? Опять двойные стандарты!», — написал Александр Н.

Отдельные комментаторы упрекнули Европу в двойных стандартах. По их видению, раз санкции были использованы в отношении Белоруссии, то почему они не были использованы в отношении Франции, Турции и США? Граждане уверены, что данная практика должна распространяться на всех, кто применяет силу к сопротивлению протестам.

«По такому же принципу можно потребовать санкции против Макрона, Трампа, Эрдогана. Запад хочет устроить в Белоруссии беспредел, безработицу и нищету. Ну раз некоторые этого хотят, пусть поживут как весь народ на Украине», — написал пользователь под псевдонимом «Ветеран».

Нашлись и те, кто оказался уверен, что полноценных санкций в отношении Белорусии принято не будет. Пользователи считают, что более жёсткими действиями Европа только подталкивает республику к сближению с Россией.

«Да не будут они против белорусов санкции водить, штаты отказались и причём правильно, они понимают, что санкции только усилят союз с Россией и экономически и геополитически, Европа только шуметь может, а по факту они боятся Россию по многим причинам. А если Беларусь и Россия реально сольются во едино, то кто знает, как отреагируют другие восточные страны Европы, возможно ещё появится желание примкнуть к России у кого-нибудь», — написал Руслан С.

Напомним, 1 октября стало известно, что лидеры стран — членов Евросоюза единогласно проголосовали за введение санкций против Белоруссии. На данный момент рассматривается список из 40 представителей Белоруссии, которые, как считают в ЕС, причастны к фальсификациям выборов в республике, а также к жестокому разгону демонстраций.