Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, у которого выявили новый коронавирус, не будет временно передавать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу. Об этом сообщил 2 октября заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Нет», — заявил Дир агентству ТАСС, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий.

Более развёрнуто комментироваь ситуацию с болезнью президента заместитель пресс-секретаря не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тест 74-летнего Трампа на COVID-19 показал положительный результат. Заражение выявлено и у супруги главы США Меланьи Трамп. Американский президент объявил, что уходит на карантин. Супруги будут лечиться в Белом доме.

Читайте также: Лечащий врач Трампа рассказал о состоянии президента