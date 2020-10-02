Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Бедность является большой проблемой для жителей Грузии, но это не является показателем эффективности правления партии «Грузинская мечта», так как проблема была «унаследована» от предшественников. Это заявление сделал председатель правящей партии, крупнейший в стране миллиардер Бидзина Иванишвили на презентации предвыборной программы.

«Да, бедность — это объективная реальность и мы признаём ее существование, однако не можем принять обвинения, что бедность, которую мы унаследовали, является результатом правления «Грузинской мечты», — сказал Иванишвили.

Он подчеркнул, что особенно неприемлема критика со стороны представителей политсилы, которая за девять лет нахождения у власти к 2012 году смогла сократить уровень бедности только на 4%. Он также заявил, что кредит в размере $4 млрд, который взяли предшественники «Грузинской мечты», был потрачен не на развитие экономики.

«Деньги тогдашним руководством и близкими к нему банкирами были использованы на укрепление собственной власти, тогда как находящиеся в нужде люди не ощутили руки реальной помощи», — сказал лидер правящей партии.

Напомним, до 2012 года в Грузии правящей партией была партия «Единое национальное движение». На парламентских выборах, которые должны пройти 31 октября, эта партия, согласно данным соцопросов, будет основным конкурентом «Грузинской мечты».

Стоит также отметить, что в мае 2020 года премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что с 2012 года бедность в стране сократилась на 10,5%.

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