Вашингтон, 2 октября 2020, 10:39 — REGNUM Выборы президента США является прекрасной возможностью для Вашингтона пойти на деэскалацию отношений с Ираном, заявили 1 октября старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Элиза Каталано Эверс, директор программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности Илан Голденберг и научный сотрудник Центра новой американской безопасности Калий Томас в статье, вышедшей 1 октября в Foreign Affairs.
По их мнению, для снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном США необходимо вновь обратиться к дипломатии. Это будет непросто, поскольку американскому руководству придется столкнуться внутриполитическими сложностями, как внутри страны, так и в Иране. Израиль и страны Персидского залива встретят подобный шаг Вашингтон с тревогой и открытой оппозицией. Нельзя забывать и том, что между США и исламской республикой существует пропасть взаимного недоверия.
Напомним, 2 октября посол США в РФ Джон Салливан заявил о том, что Вашингтон приложит максимум усилий для сдерживания исламской республики. Для этого, отметил дипломат, США готовы вводить санкции против любой страны, которая будет сотрудничать с «главным спонсором терроризма в мире».