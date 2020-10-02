Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Выборы президента США является прекрасной возможностью для Вашингтона пойти на деэскалацию отношений с Ираном, заявили 1 октября старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Элиза Каталано Эверс, директор программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности Илан Голденберг и научный сотрудник Центра новой американской безопасности Калий Томас в статье, вышедшей 1 октября в Foreign Affairs.

«Какие-то девять месяцев назад США и Иран чуть не оказались в состоянии вооруженного конфликта. Даже на фоне того, как ключевую роль в повестке дня сегодня играют кризисы в области здравоохранения и экономики, уже одного этого отрезвляющего факта должно быть достаточно, чтобы Иран стал с самого начала правления новой администрации в 2021 одной из главных ее задач», — указали американские эксперты.

По их мнению, для снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном США необходимо вновь обратиться к дипломатии. Это будет непросто, поскольку американскому руководству придется столкнуться внутриполитическими сложностями, как внутри страны, так и в Иране. Израиль и страны Персидского залива встретят подобный шаг Вашингтон с тревогой и открытой оппозицией. Нельзя забывать и том, что между США и исламской республикой существует пропасть взаимного недоверия.

«Соединенным Штатам следует начать с переговоров по соглашению о деэскалации, которое ограничит ядерную программу Ирана и снизит региональную напряженность. Но затем они должны начать работу как над переговорами о продолжении ядерной сделки с Ираном 2015 года, так и над устранением более фундаментальных региональных разногласий», — указали эксперты.

«Поставив во главу угла дипломатию, США могут разрешить свои разногласия с Ираном и разработать разумную и ясную политику в отношении Ближнего Востока», — подчеркнули они.

Напомним, 2 октября посол США в РФ Джон Салливан заявил о том, что Вашингтон приложит максимум усилий для сдерживания исламской республики. Для этого, отметил дипломат, США готовы вводить санкции против любой страны, которая будет сотрудничать с «главным спонсором терроризма в мире».