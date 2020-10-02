Джакарта, , 10:37 — REGNUM Посольство Южной Кореи в Индонезии отпразднует Национальный день основания государства, сообщает Antara.

Известно, что впервые празднование пройдет в режиме онлайн и продлится со 2 по 4 октября 2020 года.

«Ожидается, что разнообразие программ в этом году понравится всем гражданам Южной Кореи в Индонезии и местным жителям, а также обеспечит энтузиазм и развлечет всех приглашенных гостей», — говорится в официальном заявлении корейского культурного центра.

Посольство надеется, что мероприятие станет средством для продвижения ряда достижений и потенциала сотрудничества между Южной Кореей и Индонезией, а также представит музыку, туристические места и кулинарные изыски из Южной Кореи.

Ожидается, что в рамках празднования Национального дня основания государства посольство Южной Кореи покажет кулинарные шоу, а также в режиме онлайн пройдут концерты с участием корейских поп-музыкантов.

Напомним, ежегодно 3 октября в Корее отмечают национальный праздник основания государства. Праздник связывают с 2333 годом до н.э. Тогда, как считается, появилось первое государство корейской нации.

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