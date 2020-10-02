Баку, 2 октября 2020, 10:35 — REGNUM Вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел по селам Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявили 2 октября в минобороны Азербайджана.
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«В частности, обстрелам подвергнуты села Хындырыстан, Алибейли, Ахмедагалы и Сеферли», — сообщили в минобороны.
В Баку заявили также заявили о вероятности ракетных обстрелов Азербайджана с территории Геруского района Армении.
Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.
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