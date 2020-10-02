Симферополь, 2 октября 2020, 10:32 — REGNUM Бывший глава Ялты Андрей Ростенко назначен на должность заместителя министра культуры Республики Крым. Соответствующее распоряжение председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка 2 октября опубликовано на сайте правительства региона.
«Назначить Ростенко Андрея Олеговича на должность заместителя министра культуры Республики Крым — начальника департамента государственной охраны культурного наследия», — говорится в распоряжении.
Андрей Ростенко возглавлял администрацию Ялты с 2014 по 2017 год. В 2018 году стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий. Глава Крыма тогда назвал задержание Ростенко провокацией.