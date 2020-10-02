Ереван, , 10:56 — REGNUM Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении армянского МИД, опубликованном 2 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

В МИД Армении отметили, что приветствуют жёсткое осуждение боевых действий в Карабахе руководителями стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ереван привержен мирному решению конфликта, но будет отражать агрессию.

«Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня, на основании соглашений 1994−1995 годов», — заявили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции — призвали конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

Читайте также: МИД Армении заявил, что войска Азербайджана убивают мирных жителей Карабаха