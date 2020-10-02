Степанакерт, , 10:32 — REGNUM За прошедший день карабахская армия обороны потеряла 54 человека убитыми. Об этом 2 октября сообщил на брифинге в Степанакерте заместитель командующего армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян.

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«К сожалению, погибли 54 наших военнослужащих», — сказал он.

Также Саркисян выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замглавы армии обороны НКР Артур Саркисян сообщил, что время боевых действий в Нагорном Карабахе 1 октября подразделения карабахской армии обороны сбили 17 ударных дронов ВС Азербайджана.