Красноярск, , 10:22 — REGNUM Красноярский краевой суд 2 октября рассмотрел в апелляционной инстанции вопрос о мере пресечения экс-министру лесного хозяйства края Димитрию Маслодудову. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, мера пресечения Маслодудову оставлена без изменения.

Экс-министр был заключён под стражу на два месяца (до 17 ноября 2020 года) по решению Железнодорожного районного суда 19 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, его подозревают в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере, с вымогательством, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Адвокат Маслодудова на заседании в апелляционной инстанции просил смягчить меру пресечения. Он ссылался на состояние здоровья бывшего министра и его ребёнка, а также на потерю кормильца в семье. Также адвокат «утверждал о неочевидности показаний свидетелей по данному делу и необоснованности их страхов за свою жизнь». Прокурор же настаивал на правомерности меры пресечения, избранной районным судом.

«Сам Димитрий Маслодудов просил суд о проявлении гуманизма, высказал мнение об опасении за свою жизнь, в виду состояния своего здоровья, и жизнь своей семьи, а так же о готовности проверки на полиграфе», — говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге суд оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. Мера пресечения Димитрию Маслодудову оставлена без изменения.

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