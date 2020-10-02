Стокгольм, , 10:36 — REGNUM Каролина Скуг выставила свою кандидатуру на должность лидера «Зеленых» в Швеции. Она заявляет, что сможет стать достойной заменой уходящей Исабелле Лёвин, которая также освободит место заместителя премьер-министра Швеции. Об этом 2 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что Каролина Скуг в 2016—2019 гг. была членом правительства и возглавляла министерство окружающей среды.

«Я обладаю большим политическим опытом, проработав на разных партийных должностях, и я думаю, что это поможет мне стать тем, кто даст партии ту самоуверенность и дерзость, которым мы не чужды, когда мы действительно эффективны», — заявила Скуг.

Сейчас на пост лидера «Зеленых» претендуют депутаты Джанин Альм Эриксон, Анника Хирвонен, Пернилла Столхаммар и Ребека Ле Мойн. Министр Швеции по вопросам гендерного равенства Аса Линдхаген, партийный секретарь Мярта Стеневи и глава муниципального совета Умео Элин Содерберг также выставили свои кандидатуры на руководящий пост.