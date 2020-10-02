Москва, , 10:17 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит 2 октября рабочую поездку в Ростовскую область. Председатель правительства РФ посетит колледж связи и информатики, а также завод «Ростсельмаш», об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В Ростове-на-Дону глава правительства РФ встретится с руководителями и педагогами российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами. Михаил Мишустин посетит производственные площадки и осмотрит сельскохозяйственную технику завода «Ростсельмаш», запланировано общение с сотрудниками предприятия. Также состоится встреча с главой региона Василием Голубевым.

В мероприятиях примут участие министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минпромторга Денис Мантуров.