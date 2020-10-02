Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Каждую неделю проходит тестирование на наличие нового коронавируса кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Об этом 2 октября сообщает телекомпания CNN со ссылкой на предвыборный штаб политика.

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«В штабе бывшего вице-президента (Джозефа Байдена) нам сообщили, что он проходит тестирование на наличие коронавируса на еженедельной основе», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что в случае, если тест Байдена на коронавирусную инфекцию покажет положительный результат, в его предвыборном штабе об этом проинформируют.

При этом неизвестно, когда кандидат от американской Демпартии сдавал тест на коронавирус последний раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс, пожелал выздоровления американскому президенту Дональду Трампу, ранее заразившемуся коронавирусной инфекцией.

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