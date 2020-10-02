Стокгольм, , 10:14 — REGNUM После провала переговоров по изменению норм действующего трудового законодательства между такими основными участниками рынка труда, как Шведская конфедерация профсоюзов, Союз работодателей Швеции и Совет по переговорам и взаимодействию, лидер «Либералов» Нямко Сабуни пригрозила выйти из «Январского соглашения» и прекратить сотрудничество с правительством. Об этом 2 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что днем ранее переговоры по изменению «Закона об охране права на труд» сорвались. Таким образом, согласно «Январскому соглашению», заключенному между правительством, «Либералами» и «Центристами», именно предложения назначенной правительством комиссии вместо этого станут основой для новых законодательных изменений на рынке труда.

Нямко Сабуни теперь считает, что сотрудничество с правительством может быть прекращено.

«Если мы не соглашаемся с Социал-демократами по поводу каких-либо технических корректировок, то тем самым они нарушают договор. Тогда речи о сотрудничестве быть не может», — заявила политик.

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