Нур-Султан, , 10:09 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оценил дебаты, которые прошли в рамках праймериз партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом 2 октября на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

«Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев принял участие в онлайн-голосовании в праймериз», — написал представитель Назарбаева. Первый глава Казахстана отметил, что во время дебатов прозвучало много конструктивных предложений, которые необходимо принять к сведению.

Напомним, с 1 по 3 октября в Казахстане проходит электронное голосование на праймериз правящей партии «Нур Отан». Итоги выборов будут опубликованы 5 октября.

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