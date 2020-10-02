Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Выздоровления пожелал президенту США Дональду Трампу, ранее заразившемуся коронавирусной инфекцией, вице-президент США Майкл Пенс. Он написал об этом 2 октября на своей странице в соцсети Twitter.

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Как отметил в своем сообщении американский вице-президент, он и его супруга Карен Пенс шлют свои любовь и молитвы «нашим дорогим друзьям» — американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Меланье Трамп.

«Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся об их полном и быстром выздоровлении», — также говорится в сообщении Пенса.

При этом, согласно американской конституции, в случае, если президент США не сможет исполнять свои обязанности, его должен заменить вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

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