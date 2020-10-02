Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Информацию якобы российской разведки о президентских выборах в США в 2016 году обнародовать не нужно, заявили директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел и руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на действующих и бывших американских чиновников.

Глава Национальной разведки Джон Рэтклифф утверждает, что у американских спецслужб есть некоторые аналитические материалы о прошлой президентской кампании, предоставленные коллегами из РФ. Из них следует, что штаб Хиллари Клинтон, которая выдвигалась в президенты от Демократической партии США, хотел обвинить республиканца Дональда Трампа в сговоре с Россией, чтобы переключить внимание со скандала вокруг самой Клинтон.

Об этом Рэтклифф рассказал в письме председателю юридического комитета Сената Конгресса США республиканцу Линдси Грэму, отправленному 29 сентября. В ЦРУ и АНБ, однако, выразили опасения, что «российский» отчёт может быть сфабрикован, а его публикация чревата раскрытием методов работы специальных служб, рассказали собеседники агентства. В самих спецслужбах комментарии давать не стали.

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