Степанакерт, , 09:55 — REGNUM Во время боевых действий в Нагорном Карабахе 1 октября подразделения карабахской армии обороны сбили 17 ударных дронов ВС Азербайджана. Об этом 2 октября сообщил на брифинге в Степанакерте заместитель командующего армии обороны Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян.

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«Сбито 17 дронов (азербайджанской стороны), все ударные», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян заявил, что военные ВС Азербайджана в ходе боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе используют кассетные бомбы.