Киев, , 09:52 — REGNUM Позиция бывшего заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина относительно войны в Донбассе противоречит государственной политике Украины. Об этом заявил глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук 1 октября в эфире телеканала «Украина 24».

«Его заявление на комитете [Верховной рады] о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, я осуждаю, как неправильное, которое противоречит государственной политике Украины, и не только», — подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что о «российско-украинской войне» говорят не только на Украине, но и в международных организациях.

«Мы не можем пренебрегать такой позицией, особенно члена делегации, который должен в любой форме придерживаться государственной политики, и свободное толкование здесь недопустимо», — считает Кравчук.

Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, в регионе отсутствуют её войска. Украина также не объявляла войну России, страны продолжают торговать, а по украинским газопроводам идёт транзит российского газа в страны Европы.

Отметим, что тезис о «российско-украинской войне» — это вымысел украинской пропаганды, с помощью которого официальный Киев снимает с себя ответственность за развязывание войны в Донбассе и не признаёт её гражданский характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что он и остальные члены делегации в ТКГ не знали позицию Фокина относительно конфликта в Донбассе.

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