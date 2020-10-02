Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Супруга президента США Дональда Трампа — Меланья — у которой как и у ее мужа ранее был выявлен новый коронавирус, отложила по этой причине все предстоящие встречи. Она сообщила об этом 2 октября на своей странице в соцсети Twitter.

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Как отметила первая леди США, они с супругом поступили также, как и слишком большое число граждан страны в нынешнем году — остались дома на карантине из-за положительного результата их теста на коронавирус.

«Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи», — написала в своем сообщении Меланья Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, ранее лечащий врач американского лидера Шон Конли сообщил, что, несмотря на заражение коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп может исполнять свои обязанности.

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