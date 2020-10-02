Нью-Дели, , 09:44 — REGNUM За последние 24 часа в Индии было выявлено свыше 81 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным ведомства, за минувшие сутки в стране выявили 81 484 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 394 068.

Также сообщается, что за это же время в Индии 1095 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 99 773.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 352 078 человек вылечились от нового заболевания, 1512 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 86 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.