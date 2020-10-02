Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» в результате выборов может получить до 100 мест в парламенте из 150. Такое заявление сделал исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе на презентации предвыборной программы.

«Мы ожидаем, что наш показатель значительно превысит 50%, то есть мы думаем, что он может достигнуть 60%. Исходя из этого, около 70 человек пройдут в парламент из пропорционального списка, что означает 100 депутатов», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что в избирательном списке, представленном в ЦИК, есть и действующие депутаты, и новые лица. По мнению Кобахидзе, новая парламентская фракция «Грузинской мечты» будет «существенно усилена».

Стоит отметить, что разные социологические опросы, проведенные перед выборами, показали, что «Грузинская мечта» является наиболее популярной партией, и за нее готовы проголосовать, по разным данным, от 25% до 56% избирателей. При этом многие из опрошенных сказали, что не решили, за кого голосовать.

В ходе выборов 2016 года «Грузинская мечта» получила 115 мест в парламенте. Впоследствии шесть депутатов вышли из партии. Для «конституционного большинства» нужно иметь 113 мест в парламенте.

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