Додома, , 09:34 — REGNUM До участия в парламентских выборах в Танзании допустили 67 исключенных ранее оппозиционных кандидатов. Об этом сообщает Daily Nation со ссылкой на заявление избиркома Танзании.

В соответствии с заявлением, в общей сложности 67 кандидатов из трех избирательных округов были восстановлены в праве баллотироваться на выборах по итогам рассмотрения апелляций, представленных ими в избирательную комиссию. Однако обращения 39 других кандидатов о допуске их к выборам были отклонены.

После принятия решений по апелляциям кандидатам в депутаты парламента от правящей партии Танзании Вите Кававе (Намтумбо), Джеффри Пинде (Кавуу) и Зеди Джуманне (Букене), которые были заочно объявлены победителями в связи с отсутствием оппозиции, теперь придется столкнуться с конкуренцией, сообщили журналисты.

Напомним, что всеобщие выборы в Танзании состоятся 28 октября. К настоящему моменту в стране было подготовлено более 80 тысяч избирательных участков.

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