Степанакерт, , 09:30 — REGNUM На всей линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе возобновились военные действия. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) на своей странице в соцсети Facebook.

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«Боевые действия возобновились по всем направлениям линии фронта», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что подразделения армии обороны НКР и дальше пресекают атаки азербайджанской стороны, нанося последней урон, как в живой силе, так и в технике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян рассказал, что возраст самого младшего из числа пострадавших от обстрелов азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе составляет два года.