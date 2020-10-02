Баку, , 09:18 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана заняли несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили 2 октября в минобороны республики.

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«ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот в агдеринском направлении, вокруг Мадагиза, и контролируют их», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

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