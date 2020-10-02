Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Почти 50 конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США призвали госсекретаря Майка Помпео предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Текст обращения опубликован на сайте одного из авторов, демократа Адама Шиффа (штат Калифорния).

Конгрессмены просят применить все дипломатические инструменты, чтобы сдержать «Азербайджан от дальнейших наступательных действий», а также «четко и недвусмысленно осудить беспричинную агрессию» со стороны Баку и дать понять, что продолжение американской помощи Азербайджану находится теперь под вопросом.

Действия Азербайджана говорят о том, что атака на Нагорный Карабах является «спланированной военной операцией». Беспокойство вызывает и вовлечённость Турции, которая помогает азербайджанской стороне, отметили авторы письма.

Обострение конфликта подтверждает провал американской политики равного отношения к Армении и Азербайджану. США в последние годы направили на помощь Азербайджану десятки миллионов долларов, однако сдержать правительство президента Ильхама Алиева от наступления на Карабах не смогли.

«Эта политика провальна, и нам нужно выбрать другой курс», — подчеркнули конгрессмены.

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