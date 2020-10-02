Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» в случае победы на парламентских выборах подаст заявку на вступление Грузии в Евросоюз в 2024 году. Об этом сообщил один из лидеров партии Анри Оханашвили во время представления предвыборной программы.

«У нас есть амбициозный план мирного и демократического развития нашей страны. С этим видением и планом в 2024 году мы наконец подадим официальную заявку на полноправное членство Грузии в ЕС», — заявил Оханашвили.

Он отметил, что сроки на подготовку к вступлению в Евросоюз рассчитаны и план выполним. По мнению Оханашвили, в партийном предвыборном списке, представленном в ЦИК, находятся профессиональные и патриотичные люди, которые способны отложить свои личные дела ради продвижения интересов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии выборы в парламент намечены на 31 октября. Зарегистрированы в ЦИК и представили в срок партийные избирательные списки 50 партий и два бока.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии истек срок подачи в ЦИК партийных списков

Читайте развитие сюжета: В «Грузинской мечте» рассчитывают получить до 100 мест в парламенте