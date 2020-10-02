Киев, , 09:18 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел на подконтрольную Украине территорию ЛНР, где бушуют пожары. Об этом он сообщил 2 октября в своём Telegram-канале.

Он добавил, что вместе с ним в зону бедствия вылетели глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечёткин, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой и председатель Гослесагентства Украины Василий Кузевич.

Напомним, пожары на подконтрольной Украине территории ЛНР охватили территорию площадью около 10 тыс. гектаров. Жертвами стихии стали девять человек, 17 пострадавших находятся в больницах.

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