Вашингтон, 2 октября 2020, 09:17 — REGNUM Поездка президента США Дональда Трампа 2 октября во Флориду и выступление на митинге отменены. Об этом говорится в обновленном расписании работы американского лидера, распространённым Белым домом.
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При этом в расписании американского президента осталось одно публичное мероприятие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
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