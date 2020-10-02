Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Поездка президента США Дональда Трампа 2 октября во Флориду и выступление на митинге отменены. Об этом говорится в обновленном расписании работы американского лидера, распространённым Белым домом.

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При этом в расписании американского президента осталось одно публичное мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

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