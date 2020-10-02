Киев, , 09:02 — REGNUM Канада выделит 4,3 млн канадских долларов, или более $3,2 млн на укрепление обороноспособности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщила 1 октября пресс-служба МИД Украины.

Глава МИД Канады отметил, что Оттава поддерживает усилия Украины, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, а также выразил соболезнования в связи с падением самолёта Ан-26 в Харьковской области.

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В свою очередь, Кулеба поблагодарил Канаду за участие военных этой страны в подготовке боевиков ВСУ в рамках миссии Unifier.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал важным продление военной миссии Unifier на Украине.

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