Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Интернет-издания, в том числе «научные» онлайн-журналы, могут в преддверии президентских выборов в США распространять ложную информацию от зарубежных спецслужб. Об этом говорится в заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) США.

ФБР и CISA пояснили, что выступают с заявлением для осведомления граждан о потенциальной угрозе. Угроза исходит от поддерживаемых из-за рубежа периодических онлайн-изданий, в которых выходят материалы о выборах 2020 года.

«Иностранные разведслужбы известны своим использованием интернет-сайтов, в том числе псевдоакадемических онлайн-журналов, для распространения статей с вводящей в заблуждение или неподтвержденной информацией», — отмечают в спецслужбах.

В таких изданиях могут появляться материалы, очерняющие одних кандидатов или политические партии и поддерживающие других, указано в заявлении.

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