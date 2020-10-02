Джакарта, 2 октября 2020, 08:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что сотни индонезийских граждан в Азербайджане и Армении не пострадали в результате вспыхнувшего между сторонами конфликта, сообщает CNN Indonesia.
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МИД Индонезии призвал граждан страны, проживающих в Азербайджане и Армении, соблюдать правила, установленные местными правительствами, и наладить связь с посольством Индонезии.
«Все индонезийские граждане находятся в безопасности», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии, опубликованном в Twitter.
По данным министерства, в настоящее время в Азербайджане проживает 130 граждан Индонезии, а в Армении находятся 2 гражданина Индонезии.
Индонезия также обеспокоена эскалацией вооруженного конфликта и призывает обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с эпидемией в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что Индонезия подала заявку на экспресс-тесты на антиген к COVID-19.
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