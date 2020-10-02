Джакарта, , 08:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что сотни индонезийских граждан в Азербайджане и Армении не пострадали в результате вспыхнувшего между сторонами конфликта, сообщает CNN Indonesia.

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МИД Индонезии призвал граждан страны, проживающих в Азербайджане и Армении, соблюдать правила, установленные местными правительствами, и наладить связь с посольством Индонезии.

«Все индонезийские граждане находятся в безопасности», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии, опубликованном в Twitter.

По данным министерства, в настоящее время в Азербайджане проживает 130 граждан Индонезии, а в Армении находятся 2 гражданина Индонезии.

Индонезия также обеспокоена эскалацией вооруженного конфликта и призывает обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с эпидемией в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что Индонезия подала заявку на экспресс-тесты на антиген к COVID-19.

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